Son Dakika Haberleri: Jandarma Hırsızları Pusu Kurarak Yakalandı

Jandarma Hırsızları Pusu Kurarak Yakalandı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir eve yabancı şahısların girdiği ihbarını alan jandarma ekipleri pusu kurdu.

Jandarma Hırsızları Pusu Kurarak Yakalandı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir eve yabancı şahısların girdiği ihbarını alan jandarma ekipleri pusu kurdu. Ekipler, şahısları evden çıkıp araçlarına binince araç içinde kıskıvrak yakaladı.

Düzce merkeze bağlı köyde bir eve yabancı şahısların girdiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ihbarın geldiği evin önünde pusuya yatarak beklemeye başladı. Eve giren S.S, F.S, D.B, R.B isimli şahıslar, çaldıkları eşyalarla birlikte evden çıkıp araçlarına bindi. Bu esnada pusuda bekleyen jandarma ekipleri şahıslar araçlarını çalıştırmadan önce suçüstü yaptı. Şahısları araç içinde yakalayan jandarma ekipleri şüphelileri araçtan indirerek üst araması yaptı. Ayrıca şahısların araçlarında da arama yapan ekipler, evden çaldıkları eşyaları ele geçirildi.

Şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yakalanan şahıslardan F. S.'nin aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu, S. S.'nin de kesinleşmiş cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:51 Kaynak: İHA

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