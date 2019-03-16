Son Dakika Haberleri: Jandarma, Hırsızları Sosyal Medyada Satışa Çıkarılan Çalıntı Mallardan Tespit Etti

Jandarma, Hırsızları Sosyal Medyada Satışa Çıkarılan Çalıntı Mallardan Tespit Etti

1 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesinde hırsızlık yapan zanlıları, sosyal medyada satışa çıkarılan çalıntı malların peşine düşerek tespit etti.

Jandarma, Hırsızları Sosyal Medyada Satışa Çıkarılan Çalıntı Mallardan Tespit Etti, System.String[]
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesinde hırsızlık yapan zanlıları, sosyal medyada satışa çıkarılan çalıntı malların peşine düşerek tespit etti. 2 hırsızdan biri gözaltına alınırken, diğerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Orhangazi'nin Yeniköy Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının faillerinin tespit edilmesi için ilginç bir yol denedi. Orhangazi ilçesinde sosyal medya üzerinden satış yapan bir spotçunun ilanları arasında çalıntı malzemeler tespit eden jandarma ekipleri, eşyaları satın alanların ifadelerine başvurarak hırsızların kimliklerini buldu. Eşyaların S.D. ve S.A. isimli 2 kişi tarafından çalındığı anlaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından jandarma ekipleri hırsızların peşine düştü. 2 hırsızı yakalayan jandarma, hırsızların ifadesinde kendilerine yardımcı olduğunu itiraf ettikleri M.T'nin de yakalanmasına çalışıyor. Şahısların yapılan üst aramasında S.D.'in üzerinde 1 gram metafetamin ele geçirildi. Haklarında "uyuşturucu bulundurmak, satmak veya ticaretini yapmak" suçundan işlem yapılan zanlılar adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

Orhangazi, Bursa, Jandarma, 3. Sayfa
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