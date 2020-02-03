Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı - Son Dakika

Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı

6 saat önce

Gümüşhane'de Jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir minibüste şüphelendikleri 2 şahsın hırsızlık olaylarına karıştığını belirleyince kıskıvrak yakaladı.

Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı, System.String[]

Gümüşhane'de Jandarma ekipleri yol kontrolü sırasında bir minibüste şüphelendikleri 2 şahsın hırsızlık olaylarına karıştığını belirleyince kıskıvrak yakaladı.


Alınan bilgiye göre yapılan yol kontrol uygulamasında araç içerisinde Y.E.S ve C.K isimli şahısların şüpheli hareketleri ve araç içerisinde bulunan malzemelerden şüphelenen jandarma ekipleri araç içerisinde yaptıkları incelemede araç içinde sahte plakalar bulunduğu tespit etti. Bunun üzerine şahısları araştıran jandarma ekipleri şüphelilerin hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.


Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araç üzerindeki malzemeler muhafaza altına alınarak şahıslar gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Berkin elvan davasında yeni ek bilirkişi raporu
Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü olarak bulundu Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:17:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma hırsızları yol kontrolünde yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]