- Jandarma
hoşaf ve çorba dağıttı
TEKİRDAĞ - Çanakkale Zaferi
'nin 104. yılı nedeniyle Tekirdağ
İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara çorba ve hoşaf dağıtıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Köprübaşında kurulan stantta vatandaşlara günün anısına hoşaf ve çorba dağıtıldı.
Çorba ve hoşaf dağıtımına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, NKÜ Rektörü Mümin Şahin, Süleymanpaşa
Kaymakamı Arslan Yurt
, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ayrıca Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Tekirdağ Valiliği tarafından şehit ailesi ve gaziler onurun a yemekli program düzenlendi.