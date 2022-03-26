Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 tutuklama

26.03.2022 11:08
Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla genelinde sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven uygulaması geçekleştirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla genelinde sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven uygulaması geçekleştirdi.

Aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması çerçevesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çeşitli suçlardan adli arama kararı bulunan şahıslara yönelik 31 ayrı suçtan toplam 46 kişi yakalandı. JASAT timleri tarafından Yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, şantaj, yaralama, uyuşturucu, belgede sahtecilik gibi toplam 31 ayrı suçtan 46 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 46 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanmış, 27 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 tutuklama
Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 tutuklama

YORUMLAR
500
JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu Kastamonu'da suç makinesi şahıs yakalandı Kastamonu'da suç makinesi şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Evlenmeye karar verince tarzını da değiştirdi: Takipçileri yeni tarzı sevdi
10:48 Sıfır otomobilin yanına bile yaklaşılamıyor: Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyat farkı, tam 4 kat!
10:46 Juventus toparlanamıyor: Kulüp aranıyor, futbolcular ifadeye çağrılıyor, golcüler ayrılmak istiyor
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 11:14:26. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma huzur ve güven uygulamasında 19 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement