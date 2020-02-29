Jandarma, İdlib'te şehit olan askerler anısına Palandöken'de Türk bayrağı astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma, İdlib'te şehit olan askerler anısına Palandöken'de Türk bayrağı astı - Son Dakika

Jandarma, İdlib'te şehit olan askerler anısına Palandöken'de Türk bayrağı astı

6 saat önce

Erzurum'da İl jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Palandöken Kayak Merkezi'ne dev Türk bayrağı astı.

Erzurum'da İl jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Palandöken Kayak Merkezi'ne dev Türk bayrağı astı.

Jandarma arama kurtarma ekipleri, Esed rejiminin Türk askerlerine yaptığı hain saldırıyı kınamak ve şehit askerleri anmak için Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de çalışma yaptı.

Türkiye'nin en uzun zipline hatlarından olan sisteme çıkan ekipler, kar yağışı altında metrelerce yükseklikteki çelik hata dev Türk bayrağı asarak dalgalandırdı.

Türk bayrağının al renginin sis ve karın beyaz renkleriyle güzel görüntüler oluşturduğu çalışma, drone ile havadan görüntülendi.

Jandarma, İdlib'te şehit olan askerler anısına Palandöken'de Türk bayrağı astı

Palandöken, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:31 Kaynak: AA
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