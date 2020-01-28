Jandarma İHA tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma İHA tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi - Son Dakika

Jandarma İHA tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi

6 saat önce

Jandarma insansız hava araçları tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi.

Jandarma insansız hava araçları tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi.

Jandarma İHA tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nüsra bebek ve annesini kurtaran JAK ekipleri, o anları gözyaşlarıyla anlattı
Manisa'daki 5.1 şiddetindeki depremin ardından uzmanlardan ilk açıklama Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama Son dakikla: Manisa'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 15:59:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma İHA tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]