Jandarma İHA tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi - Son Dakika

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Jandarma İHA tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi
6 saat önce
Jandarma insansız hava araçları tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:16 Kaynak: AA
Jandarma insansız hava araçları tarafından depremden sonra başlayan ve devam eden çalışmalar görüntülendi.
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