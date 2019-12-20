Jandarma ikna etti, 3 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ikna etti, 3 terörist teslim oldu - Son Dakika

Jandarma ikna etti, 3 terörist teslim oldu

6 saat önce

Siirt'te jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

Jandarma ikna etti, 3 terörist teslim oldu, System.String[]

Siirt'te jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı terörist teslim oldu.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'lı teröristlere yönelik yurt içinde ve yurt dışında yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar örgütte çözülmeyi hızlandırdı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başarılı operasyonlarına devam ederken, bir yandan da terör örgütü mensuplarının aileleriyle temasa geçerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları neticesinde Suriye'de faaliyet gösteren örgütte sözde yönetici düzeyindeki 3 PKK'lı teröristin Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim olması sağlandı. Teröristlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SİİRT

Jandarma, Siirt, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:07 Kaynak: İHA
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