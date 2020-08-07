Jandarma ikna etti, ailesine kavuştu - Son Dakika

VAN'da, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan O.A., jandarmanın ikna çalışmaları sonrası teslim oldu. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ağabeyi ve yengesiyle buluşturulan O.A., yaşadığı pişmanlığı anlatarak, örgüt mensuplarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK/KCK'ya 5 yıl önce katılan O.A., jandarmanın ikna çabaları sonucu, 20 Temmuz günü, Şırnak- Silopi Kara Hudut Kapısı'nda teslim oldu. O.A., Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ağabeyi ve yengesiyle buluşturuldu .Yaşadığı pişmanlığı anlatan O.A., örgüt mensuplarına teslim olmaları çağrısında buundu. Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen bir BTÖ mensubunun, 30 Temmuz 2020 tarihinde, Şırnak/Silopi Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olması sağlanmıştır. İkna çabaları sonucunda 2019 yılında 24, 2020 yılında ise 7 olmak üzere toplam 31 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

- Van