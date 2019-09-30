Jandarma ile AB arasında 'kriminal uzmanlık' için iş birliği
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve İspanya Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan "İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri AB Eşleştirme Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve İspanya Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan "İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri AB Eşleştirme Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:16
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