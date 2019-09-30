Son Dakika Haberleri: Jandarma ile AB arasında 'kriminal uzmanlık' için iş birliği
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Jandarma ile AB arasında 'kriminal uzmanlık' için iş birliği

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve İspanya Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan "İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri AB Eşleştirme Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Jandarma ile AB arasında 'kriminal uzmanlık' için iş birliği, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve İspanya Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan "İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri AB Eşleştirme Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği, İspanya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:16 
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