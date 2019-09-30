Jandarma ile AB arasında 'kriminal uzmanlık' için iş birliği

Jandarma Genel Komutanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve İspanya Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan "İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri AB Eşleştirme Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

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