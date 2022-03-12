KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika
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KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu

12.03.2022 14:22

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, jandarma arama kurtarma ve asayiş ekipleri, yaklaşık 1,5 metrelik karda 2 kilometre yürüyerek Ilgaz Yurduntepe'nin 2 bin 300 metrelik zirvesine çıktı.

Hilal şeklinde dizilen 25 kişilik jandarma ekibi, Türk bayrağı açıp "101. yıl" yazısının arkasında İstiklal Marşı'nı okudu. Jandarma, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u da Türk bayrağı açarak andı.

Sisler arasında marşı seslendiren jandarma ekipleri, güzel görüntü oluşturdu.

KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu
KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu
KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu
KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu
KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu
KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu
KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu
KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu

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İstiklal Marşı, Ilgaz Dağı, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Jandarma, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika


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