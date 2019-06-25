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Jandarma işçileri taşıyan servis araçlarını denetledi

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından mevsimlik işçi taşıyan servis araçları denetlendi.

Jandarma işçileri taşıyan servis araçlarını denetledi, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından mevsimlik işçi taşıyan servis araçları denetlendi.

Afyonkarahisar- Isparta yolu istikametinde işçi taşıyan servis araçlarının denetimlerini sürdüren Jandarma Trafik timleri, mevsimlik işçi taşıyan 22 adet servis aracının yolcu taşıma ve mesleki yeterlilik belgeleri kontrol edildi. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesi olmayan araçlara toplam 4 bin 708 lira para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
Şuhut, İşçi, Afyon, Jandarma, 3. Sayfa
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