Jandarma İstihbarat Müdür Vekili'ne Fetö'den Gözaltı- Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda...

- Jandarma İstihbarat Müdür Vekili'ne FETÖ'den gözaltı Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Binbaşı H.İ.K. gözaltına alındı.

- Jandarma İstihbarat Müdür Vekili'ne FETÖ'den gözaltı

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Binbaşı H.İ.K. gözaltına alındı.

Jandarma binbaşının, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü ileri sürüldü



ADANA - Adana'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'nda İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Binbaşı H.İ.K. gözaltına alındı. Şüpheli jandarma binbaşının, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü iddia edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, halen Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan şüpheli Jandarma Binbaşı H.İ.K. hakkında gözaltı ve "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında değerlendirilerek şüphelinin ev ve iş yerlerinde arama kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli jandarma binbaşıyı gözaltına alırken, iş yeri ve evinde de arama yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, hakkında FETÖ terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyan bulunduğu öğrenilen şüpheli binbaşının, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, örgütün sözde mahrem imamları ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü öne sürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(ADN-ADN-Y)

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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