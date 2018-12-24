Son Dakika Haberleri: Jandarma İzinsiz Kazıyı Havadan Belirledi

Jandarma İzinsiz Kazıyı Havadan Belirledi

42 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapılan izinsiz kazı, jandarma ekiplerince uçangöz kullanılarak havadan tespit edildi.

Jandarma İzinsiz Kazıyı Havadan Belirledi, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yapılan izinsiz kazı, jandarma ekiplerince uçangöz kullanılarak havadan tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan köyü mevkisindeki 1. derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde alınan istihbarat üzerine operasyon başlattı.

Bölgeyi uzaktan kontrol ederek suçu tespit etmek için uçangöz kullananan jandarma, havadan elede edilen görüntüler üzerine şüpheli A.Ç'yi gözaltına aldı.

Operasyonda, 2 metal arama dedektörü, 4 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 2 kazı malzemesi, 2 define aramada kullanılan bakır çubuk ve 2 el feneri ele geçirildi.

İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen A.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:29 Kaynak: AA

Ezine, Çanakkale, Jandarma, Güncel
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