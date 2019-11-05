Son Dakika Haberleri: Jandarma kablo hırsızını yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kablo hırsızını yakaladı

Jandarma kablo hırsızını yakaladı

6 saat önce

Adıyaman'da jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan şahsı yakaladı.

Jandarma kablo hırsızını yakaladı, System.String[]

Adıyaman'da jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan şahsı yakaladı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Harmanlı beldesi Yaylacık köyü yolu istikametinde Türk Telekom'a ait 80 metre uzunluğunda RL kablosunun çalınması ihbarının alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli M.Ö. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
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