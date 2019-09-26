Son Dakika Haberleri: Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor
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Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor

1 saat önce

Balıkesir genelinde Türk Telekom'a ait iletişim tellerine dadanan kablo hırsızlarına jandarma ekipleri göz açtırmıyor.

Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor, System.String[]

Balıkesir genelinde Türk Telekom'a ait iletişim tellerine dadanan kablo hırsızlarına jandarma ekipleri göz açtırmıyor.


Edinilen bilgiye göre, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden Türk Telekom Müdürlüğü yetkilisi, Altıeylül ilçesi Ayvatlar mahallesinden Türk Telekom Müdürlüğüne ait 12 direk arası 600 metre haberleşme kablosunun çalındığını, Dursunbey ilçesi Dada ve Kireç mahallelerinden Türk Telekom Müdürlüğüne ait 33 direk arası bin 650 metre haberleşme kablosunun çalındığını ve İvrindi ilçesi Osmanlar mahallesinden Türk Telekom Müdürlüğüne ait 15 direk arası 800 metre haberleşme kablosunun çalındığını beyan etti.


Olayların öğrenilmesini müteakip olay yerlerinde inceleme birimi tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda üç ayrı ilçede toplam 3 bin 50 metre haberleşme kablosunun kesilmek suretiyle çalındığı tespit edilerek, yapılan çalışmalarda Ö.K. ve Ö.Ö. isimli şahıslar hurdacıya 26 kg temizlenmiş bakır kabloyu satarken yakalandı. Ö.K. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. - BALIKESİR

Türk Telekom, Altıeylül, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:10 Kaynak: İHA
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