Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor

7 saat önce

Balıkesir il genelinde son 5 ayda kablo hırsızlığı şüphelisi 94 kişi yakalanırken, toplam 3,5 ton kablo ele geçirildi.

Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor, System.String[]

Balıkesir il genelinde son 5 ayda kablo hırsızlığı şüphelisi 94 kişi yakalanırken, toplam 3,5 ton kablo ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 5 ay içerisinde "Enerji ve Haberleşme Nakil Kablosu Hırsızlığı" olaylarını önlemek amacıyla icra edilen faaliyetler neticesinde toplam 23 hırsızlık olayı ile ilgili icra edilen çalışmalar sonucunda; 7 bin 20 metre ve 3 bin500 kilo kablo, 1 adet kablo kesme makası, 2 adet av tüfeği, 4 adet fişek ve 2 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi. Kablo hırsızlığı şüphelisi 84 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsü şüphesi taşıyan hastaların naklinde negatif basınçlı sedyeler kullanılacak
Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti Elektrikte yenilenebilir enerji tarifesi geliyor Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]