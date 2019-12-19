Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı - Son Dakika

Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de Türk Telokom'a ait kabloları çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Jandarma kablo hırsızlarını yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de Türk Telokom'a ait kabloları çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timi Altıeylül ilçesi Beşpınar mahallesinde Türk Telekom Müdürlüğüne ait 450 metre haberleşme nakil kablosu çalan 2 kişiyi takip sonucu yakaladı. Araç içerisinde bulunan H.Ç ve İ.Ş. isimli şüpheliler Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.


Yakalanan hırsızlık şüphelilerinin 45 plakalı aracın bagajında ele geçirilen yanmış vaziyetteki bakır kabloların, 14 Kasım 2019 tarihinde Altıeylül ilçesi Beşpınar mahallesinde çalınan kablolar ile aynı çap ve özellikte olduğu Türk Telekom yetkililerince belirlendi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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