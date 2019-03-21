Jandarma Kaçak Akaryakıt Ele Geçirdi
56 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Jandarma ekiplerinin kontrol ve denetimler esnasında Adıyaman il merkezinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda 205 bin 882.6 litre motorinin faturasız olarak akaryakıt istasyonundaki yeraltı tankına boşaltıldığını tespit etti.
Jandarma ekipleri söz konusu akaryakıt istasyonuna yasal işlem yapılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumana sevk edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı olarak kaçakçılıkla etkin mücadeleye devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:00 Kaynak: İHA
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