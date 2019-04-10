Son Dakika Haberleri: Jandarma Kaçak Avcılara Göz Açtırmıyor

Jandarma Kaçak Avcılara Göz Açtırmıyor

18 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri av yasağına uymayan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma Kaçak Avcılara Göz Açtırmıyor, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri av yasağına uymayan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarma ekipleri özellikle Adıyaman, Kahta ve Samsat ilçelerinde Atatürk Baraj sahilinde kontrolleri sıkılaştırdı. Balık avı yasağının başlamasının ardından Kızılcapınar Mevkiinde Baraj Gölü çevresinde sürücülüğünü E.A isimli şahsın yaptığı aracın bagaj kısmında 150 metre uzunluğunda ağ, 3 çuval içerisinde boyları (40/63cm) arasında değişen toplam ağırlığı 75 kilogram olan 32 adet sazan ve şabut balığı, şişme bot ele geçirdi.

Ele geçirilen ürünler Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. E.A isimli şahsa 1bin 635 lira idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:06 Kaynak: İHA
Kahta, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolu ve Yağmur Bir Kentimizde Hayatı Felç Etti Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:24:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Kaçak Avcılara Göz Açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]