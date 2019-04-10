Jandarma Kaçak Avcılara Göz Açtırmıyor
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri av yasağına uymayan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:06 Kaynak: İHA
ekipleri av yasağına uymayan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Jandarma ekipleri özellikle Adıyaman, Kahta
ve Samsat
ilçelerinde Atatürk
Baraj sahilinde kontrolleri sıkılaştırdı. Balık avı yasağının başlamasının ardından Kızılcapınar Mevkiinde Baraj Gölü çevresinde sürücülüğünü E.A isimli şahsın yaptığı aracın bagaj kısmında 150 metre uzunluğunda ağ, 3 çuval içerisinde boyları (40/63cm) arasında değişen toplam ağırlığı 75 kilogram olan 32 adet sazan ve şabut balığı, şişme bot ele geçirdi.
Ele geçirilen ürünler Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. E.A isimli şahsa 1bin 635 lira idari para cezası uygulandı. - ADIYAMAN
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