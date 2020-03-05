Jandarma kaçak avcıları drone sayesinde suçüstü yakaladı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişi, jandarma tarafından drone sayesinde suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Donandı köyü kırsalında drone destekli yaptığı tarama faaliyetinde, canlı mühre ile kaçak keklik avı yapan iki kişi tespit etti.

Ekipler, 2 kişiyi kaçak avcılık yaptıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Kaçak avcılardan ele geçirilen 7 keklik, 5 ip tuzağı, 13 keklik kafesi, 5 keklik taşıma çantası Doğa Koruma ve Milli Parkalar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

İki şüpheliye de 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.