Jandarma kaçak avlanan balıkları kurtardı - Son Dakika

Öteyandan bölgede iki il arasındaki kaçak avcıların bulunması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Pertek Jandarma Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, karşı sınırlarında Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Uzunova köyü açıklarında Keban Baraj Gölü Havzasında 5 litrelik bir pet şişeyi görüp şüphelendi. Bölgeye yaklaşan ve pet şişeye bağlı halatı fark edip çeken ekipler, kaçak avlanan 5 torba içerisinde yaklaşık 300 kilogram sazana ulaştı.Torbaları açan ekipler,balıkları telef olmadan doğal yaşam alanı tekrar suya bıraktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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