Son Dakika Haberleri: Jandarma kaçak balık avlayan şüpheliyi suçüstü yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarma kaçak balık avlayan şüpheliyi suçüstü yakaladı

1 saat önce

Eskişehir'de, sulama göletinde 15 metrelik ağ ile kaçak avlanan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma kaçak balık avlayan şüpheliyi suçüstü yakaladı, System.String[]

Eskişehir'de, sulama göletinde 15 metrelik ağ ile kaçak avlanan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre olay, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'nde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dün 15.00-18.00 saatleri arasında Büyükyayla Mahallesi'nde bulunan sulama göletinde Önleyici Kolluk Devriyesi'ne çıktı. Devriye esnasında, M.Ç. isimli şahsın 15 metrelik ağ ile kıyıdan 15 metre derinlikte ağ atarak kaçak avlandığı tespit edildi. Ekipler, şahsı suçüstü yakalayarak hakkında idari işlem yaptı.


Ele geçirilen 15 metrelik ağ ise jandarma ekiplerince muhafaza altına aldı. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sakarya'da adını verdiği torunu tarafından bıçaklanan dede yaşamını yitirdi
İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü FLAŞ 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde babası öldürülmüştü! Babasının katilinin evinin yanışını böyle izledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:11:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma kaçak balık avlayan şüpheliyi suçüstü yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]