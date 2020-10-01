Jandarma kaçak cep telefonu ele geçirdi - Son Dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrolünde kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Şanlıurfa Adıyaman arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs Akpınar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Minibüste yapılan kontrolde kaçak yollarla yurda sokulan 5 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:30 - Kaynak: İHA
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