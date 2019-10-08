Jandarma kaçak sigarayı motor ve stepneden çıkardı

KARS - Kars'ta, sigara kaçakçıları kente kaçak sigara sokmak için her yolu deniyor. Kaçakçıların otomobil motor kısmı ile stepnesine sakladığı sigarayı jandarmanın dikkati ortaya çıkardı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine jandarma Digor Sorguçkavak Köyü mevkisinde yol uygulaması yaptı. Jandarma şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.

İlk bakışta her şey normal görünen otomobilde sürücünün tedirginliğinden şüphelenen jandarma otomobilde detaylı arama yapacağını belirterek sürücüden motor kaputunun açmasını istedi.

"Kaput açılınca sigaralar ortaya çıktı"

Otomobil sürücüsü tedirgin bir şekilde kaputu açınca kaçak sigaralar ortaya çıktı. Motor üzerine koyulan ve arka bagajda bulunan stepne lastiğin içerisine saklanmış vaziyette 300 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olay ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince araç sürücüsüne 27 nolu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 4 bin 200 lira ve 2918 Karayolları Trafik Kanunu gereğince bin lira para cezası kesildi.

Öte yandan sürücünün aracı ise ilgili kanun gereğince 15 gün trafikten men edildi.