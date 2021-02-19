Jandarma kaçak telefon ele geçirdi - Son Dakika

Jandarma kaçak telefon ele geçirdi
19.02.2021 11:27
Adıyaman'da jandarma ekiplerinin yol uygulamasında arama yapılan bir araçta kaçak cep telefonu ve şarj aletleri ele geçirildi.
Adıyaman'da jandarma ekiplerinin yol uygulamasında arama yapılan bir araçta kaçak cep telefonu ve şarj aletleri ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerinde yol kontrolü esnasında kaçak cep telefonu şarj aleti ele geçirildi. Yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrollerde M.B. isimli şahısta yurda kaçak yollarla sokulan 5 adet cep telefonu ve 30 adet şarj aleti ele geçirildi.
Şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN
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