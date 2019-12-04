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Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor - Son Dakika

Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor

6 saat önce

Kilis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından bir otomobilde yapılan aramada, kaçak içki, çay ve sigara yakalandı.

Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor, System.String[]

Kilis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından bir otomobilde yapılan aramada, kaçak içki, çay ve sigara yakalandı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı görevlileri durdurduğu İ.K. ve M.S. isimli şahısların bulunduğu otomobilde arama yaptı. Aramada, 8 litre bandrolsüz viski, 3 kg. gümrük kaçağı çay, 85 gram puro tütünü, 178 adet puro, 120 paket muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. - KİLİS

Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:58 Kaynak: İHA
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