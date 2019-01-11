Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor
40 dakika önce
Jandarma ekipleri Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilde yaptığı aramada piyasa değeri 95 bin TL olan 37 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Jandarma
ekipleri Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde bir otomobilde yaptığı aramada piyasa değeri 95 bin TL olan 37 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Alınan bilgilere göre, kaçak yollarla ilçeye cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde Suriye
uyruklu 3 kişinin bulunduğu otomobili Nizip ilçe merkezinde durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, aracın bagaj kısmına gizlenmiş ve piyasa değeri 95 bin Türk lirası olduğu belirtilen gümrük kaçağı 37 adet cep telefonu buldu.
Cep telefonlarına el koyan ekipler, olayla ilgili Suriyeli uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
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