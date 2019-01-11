Son Dakika Haberleri: Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor

Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor

40 dakika önce

Jandarma ekipleri Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilde yaptığı aramada piyasa değeri 95 bin TL olan 37 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor, System.String[]
Jandarma ekipleri Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilde yaptığı aramada piyasa değeri 95 bin TL olan 37 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, kaçak yollarla ilçeye cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde Suriye uyruklu 3 kişinin bulunduğu otomobili Nizip ilçe merkezinde durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, aracın bagaj kısmına gizlenmiş ve piyasa değeri 95 bin Türk lirası olduğu belirtilen gümrük kaçağı 37 adet cep telefonu buldu.

Cep telefonlarına el koyan ekipler, olayla ilgili Suriyeli uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Gaziantep, Nizip, Jandarma, 3. Sayfa
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