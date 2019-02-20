Son Dakika Haberleri: Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor

Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor, System.String[]
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipler 13-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda narkotik ve psikotrop kaçakçılığı ile sigara kaçakçılığı olmak üzere 21 olaya müdahale etti. Ekipler operasyonlarda 376 gram esrar, 19 adet ectasy hap, 3 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Sivas, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gonca Vuslateri Ameliyat Olacağını Böyle Duyurdu: Çenemi Kestirip Kafama Takacağım Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar

Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:08:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]