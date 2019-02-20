Jandarma Kaçakçılara Göz Açtırmıyor

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipler 13-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda narkotik ve psikotrop kaçakçılığı ile sigara kaçakçılığı olmak üzere 21 olaya müdahale etti. Ekipler operasyonlarda 376 gram esrar, 19 adet ectasy hap, 3 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

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