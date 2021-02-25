Erzincan'da jandarma ekipleri KADES'i tanıttı - Son Dakika

Erzincan'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi ve acil bir durum ile karşı karşıya kalmaları halinde KADES uygulamasının nasıl kullanılması gerektiği konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

Çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye edildiği aktarılan açıklamada, "Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en önemli sorunlarından biri olan kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve şiddete maruz kalan bireylere kolluk kuvvetleri tarafından hemen ulaşılması amacıyla İçişleri Bakanlığımız himayelerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES), Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Merkezi ziyaretçilerine tanıtıldı." ifadeleri kullanıldı.