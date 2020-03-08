Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı - Son Dakika

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı

6 saat önce

Malatya'da, jandarma bünyesinde çalışan kadın astsubayların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile 24 Ocak tarihinde meydana gelen depremden sonra yapmış olduğu iyileştirme çalışmaların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı, System.String[]

Malatya'da, jandarma bünyesinde çalışan kadın astsubayların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile 24 Ocak tarihinde meydana gelen depremden sonra yapmış olduğu iyileştirme çalışmaların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.


Malatya Park AVM'de düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına, Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Jandarma bünyesinde çalışan bayan personeller ve vatandaşlar katıldı.


Fotoğraf Sergisi'nin açılmışında konuşan Vali Aydın Baruş, "Bugün çok anlamlı bir gün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Bugünün vesilesi ile tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Bütün mesleklerimizin içerisinde kadınlarımız var. Erkekler ile beraber omuz omuza bu hayat mücadelesinde onlara yardımcı oluyorlar hem de meslekleri en iyi şekilde yerine getirerek ülkemizi her geçen gün güçlü bir Türkiye olmasına katkılar sunuyorlar" dedi.


Vali Baruş, "Kadınlarımız bugün jandarma komutanlığı emrinde çok başarılı görevler yapıyorlar. Birazdan sergisini açacağımız fotoğraflardan göreceğiniz üzere kadın astsubaylarımız özellikle jandarmamızın toplumsal anlamda yaptığı eğitim alanında yaptığı çalışmalarda ve 24 Ocak tarihinde meydana gelen depremden sonra yapmış olduğu iyileştirme çalışmalarında topluma yapmış olduğu devletin şefkatini yansıtma jandarmanın şefkatini yansıtma anlamında çok başarılı çalışmalar yaptılar. Bu sergide Türk kadının ne kadar azimli ne kadar minnetini sevdiğinin fotoğraflarını göreceğiz" ifadelerinde bulundu.


Konuşmaların ardından sergi açılışı gerçekleştirilerek halkın beğenisine sunuldu. - MALATYA

Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:19:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma kadın astsubaylar fotoğraf sergisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]