Son Dakika Haberleri: Jandarma, kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı
Son Dakika Güncel Jandarma, kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı - Son Dakika

Jandarma, kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Jandarma, kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.


Kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele günü kapsamında yapılan etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de destek verdi.


"Şiddete Hep Birlikte Hayır" sloganının kullanıldığı etkinlikte, uygulama merkezleri ve arama noktalarında açılan stantlarda broşür dağıtımı yapılarak afiş asıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
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