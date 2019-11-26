Jandarma, kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.



Kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele günü kapsamında yapılan etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de destek verdi.



"Şiddete Hep Birlikte Hayır" sloganının kullanıldığı etkinlikte, uygulama merkezleri ve arama noktalarında açılan stantlarda broşür dağıtımı yapılarak afiş asıldı. - KIRŞEHİR