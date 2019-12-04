Son Dakika Haberleri: Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı - Son Dakika

Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı

6 saat önce

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli çocuklar ile velilerine kadına şiddetin önlenmesini anlattı.

Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı, System.String[]

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli çocuklar ile velilerine kadına şiddetin önlenmesini anlattı.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği personeli merkeze bağlı Bulamaçlı ilkokulunda öğrenci ve öğrenci velilerine Jandarmanın Görev ve Yetkileri ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine dair kanun kapsamında bilgilendirme yapıldı. - KİLİS

Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı
Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver Oğlunu sünnet ettirmek için topladığı 17 bin lira yangında kül oldu Bartın ve Gaziantep'te zehirlenen 7 köpek telef oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]