Jandarma kadına şiddetin önlenmesi anlattı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli çocuklar ile velilerine kadına şiddetin önlenmesini anlattı.



Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kocabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği personeli merkeze bağlı Bulamaçlı ilkokulunda öğrenci ve öğrenci velilerine Jandarmanın Görev ve Yetkileri ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine dair kanun kapsamında bilgilendirme yapıldı. - KİLİS