Son Dakika Haberleri: Jandarma, Kadınlar Günü'nü Kutladı

Jandarma, Kadınlar Günü'nü Kutladı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Jandarma Komutanlığı'nca Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında astsubay ve uzman çavuşlar tarafından beldelerde bulunan okulları ziyaret edilerek, burada görev yapan kadınların kadınlar gününü kutlayıp kadınlara karanfil hediye edildi.

Jandarma, Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Jandarma Komutanlığı'nca Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında astsubay ve uzman çavuşlar tarafından beldelerde bulunan okulları ziyaret edilerek, burada görev yapan kadınların kadınlar gününü kutlayıp kadınlara karanfil hediye edildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar Jandarmanın Kadınlar Gününü unutmamasını memnuniyetle karşıladı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:11 Kaynak: İHA

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