Jandarma Kadınlar İçin Van Gölüne Daldı
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Van Gölü'ne bir dalış gerçekleştirdi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Van Gölü'ne bir dalış gerçekleştirdi.
"Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar" sloganıyla kadının toplumdaki yerine dikkat çeken Van Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 Mart etkinliklerine devam ediyor. Van Jandarma Komutanlığı tarafından erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak Van Valiliği koordinatörlüğünde paydaş kurumların destekleriyle İpekyolu Belediyesinde gerçekleştirilen ve YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Rahşan Fatma Akgül tarafından tasarlanan eserlerden oluşan "Ben Daha Çocuğum" konulu serginin ardından bu günde Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Edremit Bot Timi 08 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Van Gölü'nün derin ve soğuk sularına dalış gerçekleştirdi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:46 Kaynak: İHA
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