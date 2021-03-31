Jandarma kan verdi - Son Dakika

Samsun 19 Mayıs ilçesinde jandarma personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İlçe Jandarma Komutan Teğmen Serkan Kalınbacak, personeli ile birlikte Kızılay kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi. Teğmen Kalınbacak, "Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan pandemi, her alanda olduğu gibi kan bağışı konusunda da olumsuz etkilere neden olmuştur. Bu nedenle Kızılay'ın kan ihtiyacını karşılamak maksadıyla 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı personeli olarak Kızılay'a kan bağışında bulunduk" dedi. - SAMSUN