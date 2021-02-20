Jandarma kapısında nöbet tutuyor - Son Dakika

Jandarma kapısında nöbet tutuyor

20.02.2021 00:57
Jandarma kapısında nöbet tutuyor, System.String[]

Gaziantep'te, tanımadıkları kişiler tarafından evleri basılan anne ve kızı, yardıma gelen 4 kardeşi ile birlikte darp edildi.

Gaziantep'te, tanımadıkları kişiler tarafından evleri basılan anne ve kızı, yardıma gelen 4 kardeşi ile birlikte darp edildi. Ellerinde balta, kazma ve sopalar bulunan saldırganların hastanelik ettiği anne kızın yaşadığı evin önünde jandarma 24 saat nöbet tutuyor.

Olay, 14 Şubat Pazar günü Şehitkamil ilçelisine bağlı Işıklı Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Necmiye Polat'ı eşi Ali İhsan Polat 9 yıl önce evini terk etti. O günden sonra eşinin akrabaları tarafından köyden gitmeleri yönünde baskılara maruz kalan Necmiye Polat'ın evi tanımadığı kişiler tarafından basıldı. Ellerinde balta, sopa, kazma bulunan ve yaklaşık 15 kişi olduğu söyleyen saldırganlar evini bastıkları Necmiye Polat, kızı Derya ve 4 erkek kardeşini ölesiye darp etti. Hastanelik olan Necmiye Polat, kızı ve 4 kardeşi, yeni bir saldırı ihtimaline karşı jandarma tarafından korunuyor. Yaşanan kavganın faillerinin bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri Necmiye Polat'ın evinin önünde 24 saat nöbet tutarak, yeni bir saldırıyı önlemeye çalışıyor.

Yaşanan saldırı anını anlatan Necmiye Polat, "Eşimin neden gittiğini biz bilmiyoruz, o günden sonra tek buldular beni ama ben çocuklarımla yaşıyoruz namusumla onlarda beni tek bulduğu için üstümüze geliyorlar dövüyorlar kardeşlerimin halleri da böyle. Oğlumun biri uzman asker kimsemiz yok oğlum gitti gideli böyleler" dedi.

Kafasına kazmayla vurulan ve odasında darp edilen 17 yaşındaki Derya Polat, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Polat, "Kardeşlerimle evde oturduğum esnada kapı çaldı, bende kapıyı açtım 5 kişi birden tanımadığım insanlar birinin elinde balta vardı, birisinde silah vardı diğerlerinde de kazma vardı. Ben dışarı iteyim derken birisi bana tekme attı içeriye doğru girdim ve beni darp ettiler. O sırada dayımı aradım bunu görünce kazmanın sapıyla kafama vurdular. Kafamda şu anda saya bildiğim kadarıyla 9 tane dikişi var. Dayım geldiğinde aşağıya baktım 10 kişi bekliyordu aşağıda birisi kadındı dayımı da darp ettiler" ifadelerini kullandı.

"Tek başıma dışarı çıkamıyorum"

Olay günü dövülen kardeşinin hastaneye gitmesiyle evin basıldığını kaydeden Derya Polat, "Bize karşı sürekli böyleler, hep darp ediyorlar ben dışarı tek başıma çıkamıyorum, sürekli korkuyorum. Olayın olduğu gün komşumuzun 3 oğlu kardeşimi dövmüşler kavga bu şekilde başladı. Kardeşim hastaneye gitti o sırada geldiler bizi de darp ettiler. Hiç birini tanımıyorum ama görürsem tanırım jandarmaya isim vermediğimiz için şuan onlar eli kolu serbest geziyorlar. Bizim can güvencemiz yoktur hiçbir şekilde. Ben yaşadıklarımı atlatamıyorum. Önceden tek başıma dışarı çıkıyordu şuan çıkamıyorum, sürekli uykumda olanları sayıklıyormuşum, rahat uyuyamıyorum sağ dönüyorum kemiklerim ağrıyor, sol dönüyorum kafam ağrıyor uyuyamıyorum" diye yaşadıklarını anlattı.

Ablasını ve yeğenini kurtarmak için yardıma giden Niyazi Şahin, aynı kişiler tarafından darp edildi. Beline kilit taşı ile vurulan Şahin, karşı tarafın kendilerinden şikayetçi olduğunu bunun içinse beli kırık şekilde bir gün nezarette kaldığını kaydetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak ailelerin evlerinin olduğu mahallede nöbet tutmaya başladı. - GAZİANTEP

Sevgililer Günü, Gaziantep, Jandarma, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kapısında nöbet tutuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs testleriyle oynadığı iddia edilen Lazio, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü "duğaran"a çevirdi Dün, tüm dünya tarihe tanıklık etti! NASA, Mars'tan yeni fotoğrafları yayınladı Düğün konvoyu bu fotoğraftan saniyeler sonra adeta yas evine döndü! Korkunç kaza kamerada Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya aşk dolu paylaşım Melih Gökçek'ten 4 yılın ardından gelen istifa itirafı: Görevden alındığıma kırıldım Biden, Almanya'dan meydan okudu: ABD'nin geri döndüğü mesajını gönderiyorum Stat açılışında peyzaj çalışmalarını yetersiz bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kasapoğlu'na talimat
TikTok'tan skandal bir video daha! Bu kez konu meyve suları TikTok'tan skandal bir video daha! Bu kez konu meyve suları         
00:51
Üst geçitten atlayarak canına kıyan adamın intihar maili kafa karıştırdı! Zorla belge imzalatılmış Üst geçitten atlayarak canına kıyan adamın intihar maili kafa karıştırdı! Zorla belge imzalatılmış         
00:17
Enes Batur'un izlenme rekoru kıran şehit detaylı klibine övgü yağdı Enes Batur'un izlenme rekoru kıran şehit detaylı klibine övgü yağdı         
23:37
Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında başkan adayı olmuş ben de desteklememişim Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında başkan adayı olmuş ben de desteklememişim         
22:59
Bartın'da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar: Yüz yüze eğitime geçiliyor, 65 yaş kısıtlamaları kaldırılacak Bartın'da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar: Yüz yüze eğitime geçiliyor, 65 yaş kısıtlamaları kaldırılacak         
22:35
CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı         
22:10
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin, yakayı fena ele verdi         
20:16
Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu         
19:11
Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi Türkiye'nin günlerce konuştuğu kazının yapıldığı ev, Google'da 'gizemli ev' olarak işaretlendi         
15:01
Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz         
14:45
İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı için 100 bin TL harcadığı ortaya çıktı         
14:28
Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti Tanınmış iş insanı Sezai Bayhan, yediği bitkiden hayatını kaybetti         
14:20
Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti         
12:14
Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu         
12:00
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı         
10:20
Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı Ormanda kafası ezilmiş halde bulunan operatörün, yasak aşk nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı         
10:02
Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti Huysuz Virjin'in yeğenleri, yardım kuruluşuna bağışlanan vasiyete itiraz etti         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2021 01:14:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma kapısında nöbet tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei