Jandarma kar nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı hasta için seferber oldu - Son Dakika

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Jandarma kar nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı hasta için seferber oldu
6 saat önce
Samsun'un Kavak ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan yaşlı hasta jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:54 Kaynak: AA
Samsun'un Kavak ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evde mahsur kalan yaşlı hasta jandarma ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Ortaköy Mahallesi'nde rahatsızlanan 95 yaşındaki Hacer Akgül'ü kardan kapanan yollar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekiplerinin 112 Acil Servis ambulansının kardan dolayı bölgeye ulaşamaması üzerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sedyeyi alarak Akgül'ün evine gitti.
Jandarma ekipleri, sedyeye koydukları hastayı yaklaşık bir kilometre taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Akgül, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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