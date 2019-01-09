Jandarma, Kar Yağışı Nedeniyle Yiyecek Bulmakta Zorlanan Sokak Hayvanları İçin Dağlara Ekmek Bıraktı

Jandarma, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için dağlara ekmek bıraktıANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi'nde yol denetimine çıkan jandarma üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına ekmek bıraktı.

Jandarma, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için dağlara ekmek bıraktı



ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi'nde yol denetimine çıkan jandarma üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına ekmek bıraktı.

Akseki ilçesi'nde üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ederken, doğanın karla kaplı olması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarının ölmemesi için devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ekmek bırakıyor. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde yol denetiminde bulunan jandarma ekipleri, yanlarına aldıkları ekmekleri yol üzerinde bulunan ve karda yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere ekmek bıraktılar.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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