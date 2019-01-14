Jandarma Karakol Komutanı Fetö'den Yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Tunceli'de görevli bulunduğu 2011-2013 yılları arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması ankesörlü telefon ile ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğu, yine Elazığ ve Tunceli bölgesinden sorumlu örgüt mensubunun ifadesinde adı geçtiği tespit edilen Balıkesir'de Jandarma Karakol Komutanı olarak aktif görev yapmakta olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş M.G. düzenlenen operasyon ile yakalandı. M.G. adli makamlara sevk edilmek üzere Tunceli'ye gönderildi.



41 FETÖ'cü için yurt genelinde operasyon



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen Kara Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlıklarında görevli 25'i hakkında daha önceden işlem yapılmış 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonla Balıkesir merkezli Edremit, Sındırgı, Bandırma ilçeleri ve Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Ankara, Adana, Erzurum, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şırnak'ta yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Bandırma'da FETÖ operasyonu 3 kişi yakalandı



Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Bandırma'da faaliyet gösteren iflas halindeki bir işletme sahibi ve oğlu ile ecza deposu sahibi Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Yakalanan şahısların müzahir derneğe maddi destek verdikleri ve HTS kayıtları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

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