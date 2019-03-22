Jandarma Karakoluna Taciz Ateşi: 1 Asker Yaralandı
35 dakika önce
Diyarbakır'a sınır olan Elazığ'a bağlı bir beldedeki jandarma karakoluna yapılan taciz ateşinde 1 asker yaralandı.
Diyarbakır
'a sınır olan Elazığ
'a bağlı bir beldedeki jandarma karakoluna yapılan taciz ateşinde 1 asker yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre, Diyarbakır'ın Dicle
ilçesi kırsalında Elazığ'a yakın bir bölgede güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında operasyona başladı. Operasyon bölgesinde sıkıştığı tahmin edilen teröristler, Diyarbakır'a sınır olan Elazığ'ın Arıcak
ilçesine bağlı Bükardi Beldesi Jandarma
Karakol Komutanlığına yönelik taciz ateşinde bulundu. Taciz ateşinde 1 asker yaralandı. Yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Diyarbakır'a götürüldü.
Bölgede teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:51 Kaynak: İHA
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