Jandarma Karargahındaki Darbe Girişimini Yöneten Eski Albay Öktem'in Polis Araçlarının Vurulması...
56 dakika önce
Jandarma karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Öktem'in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı.
Jandarma
karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Öktem'in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:54 Kaynak: AA
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