Son Dakika Haberleri: Jandarma Karargahındaki Darbe Girişimini Yöneten Eski Albay Öktem'in Polis Araçlarının Vurulması...

Jandarma Karargahındaki Darbe Girişimini Yöneten Eski Albay Öktem'in Polis Araçlarının Vurulması...

56 dakika önce

Jandarma karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Öktem'in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı.

Jandarma Karargahındaki Darbe Girişimini Yöneten Eski Albay Öktem'in Polis Araçlarının Vurulması..., System.String[]
Jandarma karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Öktem'in polis araçlarının vurulması emri, ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarına yansıdı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:54 Kaynak: AA

Jandarma, Polis, Güncel
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