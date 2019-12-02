Son Dakika Haberleri: Jandarma Kasım ayı asayiş raporunu açıkladı: 109 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Kasım ayı asayiş raporunu açıkladı: 109 tutuklama - Son Dakika

Jandarma Kasım ayı asayiş raporunu açıkladı: 109 tutuklama

6 saat önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1 ay içerisinde gerçekleştirdikleri yol uygulamalarında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 395 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma Kasım ayı asayiş raporunu açıkladı: 109 tutuklama, System.String[]

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1 ay içerisinde gerçekleştirdikleri yol uygulamalarında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 395 şüpheliyi yakaladı. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 109'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma 2019 yılının Kasım ayı raporunu açıkladı. Yayımlanan raporda jandarmaya ait sorumluluk bölgesinde 1-30 Kasım 2019 tarihleri arasında 761 asayiş olayının meydana geldiği ve toplamda 143 bin 761 şahsın sorgulandığı belirtildi. Jandarma yol uygulamalarında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 395 şahıs yakalanarak adalet önüne çıkartıldı. Bu zanlılardan 109'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 286 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kasım ayı içerisinde jandarmaya bağlı narkotik timlerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucu 14 kilo kubar esrar, 11 gram kokain, 122 adet ekstasy hap, 288 adet Hint keneviri ve 58 gram bonzai, 15 litre kaçak içki maddesi ele geçirilerek jandarma tarafından el konuldu.


Trafik timlerince yapılan yol kontrollerinde ise yakalanması olan 312 adet araç yakalanarak trafikten men edildi. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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