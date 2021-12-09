Üye Girişi
Jandarma, kasım ayında 63 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Jandarma, kasım ayında 63 teröristi etkisiz hale getirdi

09.12.2021 15:29
Jandarma, kasım ayında 63 teröristi etkisiz hale getirdi

Türkiye genelinde jandarma timlerince kasım ayında gerçekleştirilen uygulama, kontrol ve operasyonlarda 63 terörist etkisiz hale getirildi, çeşitli suçlardan aranan 22 bin 382 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde jandarma timlerince kasım ayında gerçekleştirilen uygulama, kontrol ve operasyonlarda 63 terörist etkisiz hale getirildi, çeşitli suçlardan aranan 22 bin 382 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında yol kontrolleri sırasında durdurulan 5 milyon 251 bin 987 araç ile 9 milyon 395 bin 746 kişi sorgulandı. Aranan 22 bin 382 şüpheli ile 1099 araç yakalanırken, 284 kayıp yetişkin ile 57 kayıp çocuk bulundu.

Aramalarda 125 silah, 1275 mühimmat, 43 kilogram uyuşturucu madde, 2 bin 225 uyuşturucu hap, 49 bin 525 paket kaçak sigara ve 108 kök kenevir ele geçirildi.

Terörle mücadele

Jandarma timlerinin operasyonları sonucu kasım ayında 63 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle birlikte 74 silah, 13 bin 371 mühimmat ve 2 ton 808 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlar

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında jandarma timlerince düzenlenen 1357 operasyonda 1946 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 100'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ekiplerin aramalarında 33 bin 279 litre kaçak akaryakıt, 220 bin 261 litre kaçak alkollü içki, 98 bin 121 paket kaçak sigara, 7 uzun namlulu silah, 168 tabanca, 308 av tüfeği ile 4 bin 865 adet bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

5 tonun üzerinde esrar, 531 kilogram eroin yakalandı

Jandarma timlerince aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 1819 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda yakalanan 2 bin 459 şüpheliden 100'ü tutuklandı.

Aramalarda 5 ton 44 kilogram esrar, 460 kilogram skunk, 531 kilogram eroin, 1,5 kilogram kokain, 46 kilogram metamfetamin, 6 bin 830 captagon ile 8 bin 787 adet ecstasy hap ve 1412 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma, Terörist, Silah, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarma, kasım ayında 63 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak 15:35 Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak
Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Dolandırıcılardan pes dedirten hareket! Sağlık çalışanının kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldılar 15:16 Dolandırıcılardan pes dedirten hareket! Sağlık çalışanının kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldılar Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Son Dakika Haberleri
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:15 Dolandırıcılardan pes dedirten hareket! Sağlık çalışanının kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldılar
15:15 Misafir dizisi bu akşam final yapıyor
15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu
15:09 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi
14:59 Kemal Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa'dan sadece 1 milletvekili çıkarmak bizim ayıbımız
14:51 Yoksa vampir efsanesi gerçek mi? Hepimiz vampir adayı mıyız?
Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu         
15:35
Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar! Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!         
15:29
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Misafir dizisi bu akşam final yapıyor Misafir dizisi bu akşam final yapıyor         
15:15
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Şoför esnafından zam talebi: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafından zam talebi: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
11:57
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 15:44:14. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma, kasım ayında 63 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement