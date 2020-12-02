Jandarma Kasım ayında kahvehane, pazar yeri ve halı sahalarda Covid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Jandarma Kasım ayında kahvehane, pazar yeri ve halı sahalarda Covid-19 denetimi yaptı

02.12.2020 17:32
Jandarma Kasım ayında kahvehane, pazar yeri ve halı sahalarda Covid-19 denetimi yaptı, System.String[]

Jandarma ekipleri Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde eş zamanlı operasyonda kahvehane, cami, spor merkezi, pazar, lokanta, cami ve halı sahalarda denetim yaptı.

Jandarma ekipleri Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde eş zamanlı operasyonda kahvehane, cami, spor merkezi, pazar, lokanta, cami ve halı sahalarda denetim yaptı.

Jandarma ekiplerinin Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 3 uygulamada 103 berber/kuaför/güzellik merkezi, 180 ticari taksi, 56 pazar yeri/sosyete pazarı, 314 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 302 kahvehane/kıraathane, 4 hamam/sauna, 220 lokanta/restoran/kafe vb. yerler, 10 spor merkezi, 63 park/piknik/mesire yerleri, 75 konaklama tesisi, 5 çay bahçesi, 10 nikah/düğün yeri, 3 internet kafe/salon/elektronik oyun yeri, 782 camii ve 18 halı sahanın denetimini yaptı. - KAYSERİ

Koronavirüs, Jandarma, Kuaför, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Kasım ayında kahvehane, pazar yeri ve halı sahalarda Covid-19 denetimi yaptı - Son Dakika


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