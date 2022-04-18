Jandarma, kask ve emniyet kemeri denetiminde 15 bin kişiyi sorguladı - Son Dakika

Antalya'da 10-17 Nisan tarihleri arasında karadan ve havadan drone destekli emniyet kemeri ve kask denetimi gerçekleştirildi. yapılan denetimlerde 15 bin şahıs ve araç sorgusu yapıldı. Emniyet kemeri ve kask kullanmayan 330 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce 10-17 Nisan tarihleri arasında planlanan özel denetim çalışmalarında, Antalya merkez ve ilçelerinde Jandarma Trafik Timlerince emniyet kemeri ve kask denetimleri gerçekleştirildi.

Trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların en büyük sebebi olan emniyet kemeri ve kask kullanımı konularında sürücülerde trafik bilincini oluşturmak, algılanan yakalanma riskini geliştirmek amacıyla karadan ve havadan drone destekli yapılan denetimlerde 15 bin şahıs ve araç sorgusu yapıldı. Emniyet kemeri ve kask kullanmayan 330 sürücüye trafik idari para cezaları uygulandı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 35 şahıs ile 30 araç yakalanarak adli ve idari işlemler yapıldı. - ANTALYA