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Jandarma katil zanlısını 8 yıl sonra yakaladı - Son Dakika

Jandarma katil zanlısını 8 yıl sonra yakaladı

26.01.2022 16:48
Jandarma katil zanlısını 8 yıl sonra yakaladı

Afyonkarahisar'da 2014 yılında işlenen cinayetin zanlısı Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Afyonkarahisar'da 2014 yılında işlenen cinayetin zanlısı Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 Temmuz 2014 yılında Abdullah Üney (23) husumetlisi olduğu iddia edilen Mehmet Çakal tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Aradan geçen 8 yılda olayın faili yakalanamazken, soruşturma dosyasını tekrar açan jandarma ekipleri olayın şüphelisi Çakal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Bahtılı mahallesindeki bir evde olduğunu tespit edildi. Jandarma ekipler adrese düzenledikleri baskında Çakal'ı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği 16 Temmuz 2014'de Abdullah Üney, ölmeden 10 dakika önce bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Jandarma, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma katil zanlısını 8 yıl sonra yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma katil zanlısını 8 yıl sonra yakaladı - Son Dakika
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