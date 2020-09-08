Jandarma kavşağındaki akıllı ışıklandırma devreye girdi - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde ilk kez kurulan sinyalizasyonlu akıllı ışıklandırma faaliyete geçti.

Türkiye'nin ulaşım bakımından önemli bir konumuna sahip olan Manisa'nın Kula ilçesinde, yıllardır büyük bir sorun teşkil eden Jandarma kavşağına akıllı ışıklandırma ve sinyalizasyon sistemi yapıldı. Geçen aylarda inşasına başlanan ve bir süre önce yapım aşaması tamamlanan akıllı ışıklandırma sistemi, bugün itibari ile devreye girdi. Türkiye'nin başkenti Ankara ve en büyük üçüncü büyükşehir olan İzmir ilini birbirine bağlayan İzmir-Ankara D300-E96 karayolunun geçtiği Kula'da, İzmir istikametinden ilçe merkezine girişte ilk kavşak olan Jandarma Kavşağı'nda, karayoluna bağlanmak isteyen araçların kontrolsüz çıkış yapmasını ve D300 üzerinde seyreden araçların aşırı hız yapmasını önlemek amacıyla akıllı ışıklandırma sistemi kuruldu. Geçtiğimiz yıllarda Jandarma Kavşağındaki mevcut trafik ışıklarının kaldırılması ile Kavacık rampasından inen araçlar o kavşakta kaza riski oluşturuyor, kaza sayıları da her geçen yıl artıyordu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde yürüttüğü trafik çalışmaları kapsamında kurulan bu akıllı ışıklandırma sistemi sayesinde de karayoluna bağlanmak isteyen araçların kontrolsüz çıkış yapması ve D300 üzerinde seyreden araçların aşırı hız yapmasını önlemek hedefleniyor.

Akıllı ışıklandırma sisteminin Jandarma Kavşağı'na yapılmasına Kula halkının bir kısmı olumsuz yönde bakarken, bir kısım vatandaş ise akıllı ışıklandırmanın faydalı olacağını düşünüyor. Geçmiş yıllarda büyük kazalara ve birçok kişinin ölümüne sebep olan Jandarma Kavşağı'ndaki trafik ışıkları, kaza riskini düşürmek için kaldırılmıştı. Fakat trafik ışıklarının kaldırılmasından sonra da o kavşakta kaza riski azalmadı. Aksi yönde Jandarma Kavşağı'nda meydana gelen kaza oranları, her geçen yıl artıyor, ölüm sayıları da kazalar ile doğru orantılı olarak yükseliyordu.

Kavacık'tan inen tonajlı araçlar kaza riski taşıyor

Öte yandan İzmir istikametinden ilçe merkezine girişte ilk kavşak olan Jandarma Kavşağı'na, Kavacık rampasından inen tonajlı araçlar kaza riskini artırıyor. Özellikle yağışlı havalarda dik ve virajlı olması sebebiyle büyük kazalara davetiye çıkaran Kavacık rampasından Uşak istikametine seyreden tonajlı araçlar, rampadan inerken hızlanıp, Jandarma Kavşağı'ndaki akıllı ışıklandırmada durmakta zorluk çekiyor. Işıkların devreye girdiği ilk gün ışıklarda duramayan tonajlı araçlar, uzun uzun kornalara basarak kavşaktan geçmek zorunda kalıyor. Karayoluna bağlanmak için kendisine yeşil ışık yanan ara yoldaki diğer araçlar ise, yol hakkı kendilerinde olmalarına rağmen geçmek için tereddüt ediyor. Güzergahı sık kullanan Kulalı vatandaşlar ise, Jandarma Kavşağı'nda kaza riski taşımayacak farklı çözümlerin bulunmasını istiyor. - MANİSA