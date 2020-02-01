Jandarma kayak tutkunlarına güven veriyor - Son Dakika
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Jandarma kayak tutkunlarına güven veriyor

6 saat önce

Tavas ilçesindeki Denizli Kayak Merkezi'nde nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve asayiş ekipleri, sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.

Jandarma kayak tutkunlarına güven veriyor, System.String[]

Tavas ilçesindeki Denizli Kayak Merkezi'nde nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve asayiş ekipleri, sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.


Türkiye'nin yeni kayak merkezleri arasında bulunan, kristal kar ve kızılçam ormanları arasındaki muhteşem kayak pistiyle öne çıkan merkezde, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk gözleniyor.

Bozdağ üzerindeki 2 bin 420 rakımlı kayak merkezinde toplam 13 kilometre uzunluğunda 9 pist bulunuyor.

Sezonun açıldığı günden itibaren kayak merkezinde görev alan jandarma asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, ziyaretçilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çaba gösteriyor.

Merkeze gelen amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapan misafirleri uzaktan izleyen ekipler olası bir durumda anında müdahale etmek için hazır bekliyor.


Arama-kurtarma konusunda her türlü bilgi, birikim ve ekipmana sahip askeri personelden oluşan JAK timi, kar kalınlığının 1,5 metre olduğu ormanlık alanda tatilcilerin huzurunu ve can güvenliğini korumak için belli aralıklarla arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyor.

Bu tatbikatta tesis görevlileri de yer alıyor.

Jandarma timleri, kayak merkezinde yaptığı tatbikatta senaryo gereği, telesiyejde mahsur kalan 2 kayakçıya hızlı şekilde ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine giderek öncelikle güvenlik önlemi alan tim, daha sonra telesiyej direğine çıkarak makara sistemini kurdu. Jandarma, daha sonra telesiyej koltuğundaki vatandaşlara halat yardımıyla ulaştı.

Yerden 24 metre yükseklikten aşağıya emniyetli halat tesis sistemiyle tahliye edilen 2 kişi, ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak sedye yardımıyla pistten alıp hastaneye sevk edildi.


Kayak merkezinin müdürü Ömer Teke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, JAK ve belediye personelinin merkezde hasta ve yaralıların tahliyesini başarıyla yaptıklarını ve ekiplerin arama, kurtarma faaliyetleriyle görevlerini icra ettiklerini söyledi.


Kayakseverlerin güvenliği için jandarma ekiplerinin görevlerinin başında olduklarını anlatan Teke, "Ekipler kar motorlarıyla, emniyet ve asayiş amacıyla pistler bölgesinde sürekli devriyeler icra ediyor. Yaralanma, kaybolma gibi olaylara anında müdahale etme adına görev yapan tim kayakseverlerin güvenli şekilde kayak yapmaları için hazır bekliyor." dedi.


Tatil için merkeze gelen Hüseyin Çamlı, "JAK timleri burada güzel çalışıyor. Onlar kayak merkezimizin vazgeçilmezleri. Biz kayakçılar onlara emanetiz." diye konuştu.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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