Jandarma, kaybolan 50 koyunu dronla buldu

Ayrancı ilçesine bağlı Akpınar köyünde besicilik yapan F.G., arazide otlattığı koyunlardan 50'sinin sürüden ayrılıp kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramada koyunlarını bulamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi. Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede dronla yaptığı çalışması sonucu kaybolan 50 koyunu bulup, sahibine teslim etti.

Kaynak: DHA

Jandarma, Akpınar, Ayrancı, Güncel, Son Dakika

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