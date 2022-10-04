Jandarma, kaybolan 50 koyunu dronla buldu - Son Dakika
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Jandarma, kaybolan 50 koyunu dronla buldu

04.10.2022 00:03
Jandarma, kaybolan 50 koyunu dronla buldu

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 50 koyun, jandarmanın drone ile yaptığı çalışma sonucu bulundu.

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 50 koyun, jandarmanın drone ile yaptığı çalışma sonucu bulundu.

Ayrancı ilçesine bağlı Akpınar köyünde besicilik yapan F.G., arazide otlattığı koyunlardan 50'sinin sürüden ayrılıp kaybolduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramada koyunlarını bulamayınca jandarmayı arayıp yardım istedi. Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede dronla yaptığı çalışması sonucu kaybolan 50 koyunu bulup, sahibine teslim etti.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Akpınar, Ayrancı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma, kaybolan 50 koyunu dronla buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma, kaybolan 50 koyunu dronla buldu - Son Dakika
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